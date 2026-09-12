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Мировое обозрение

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Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива

Тегеран поставил Вашингтону ультиматум из семи пунктов, от выполнения которых напрямую зависит судьба Ормузского пролива.

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