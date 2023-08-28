Альберт Волкановски ради эксперимента решил попробовать вывести перепела из обычных магазинных яиц. Никто не верил в его попытку, поскольку малейшее нарушение температурного режима не оставляет и шанса на успех.
Мужчина купил пачку яиц в магазине и попробовал вывести из них перепелов: видео
Комментарии
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Александр Почекунин
из куриных нельзя, а из перепелиных можно и он же не клал их в холодильни, а сразу в инкубатор яйца то свежие были
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8 час.
Валерий Ребров
Для того чтоб вывести из яиц птенцов на фабриках должны быть особи мужкого пола,а на птицефабриках стараются при выводе от них избавляться,так что это вряд ли возможно вывести из неоплодотворенных яиц
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55 мин.
Элеонора Коган
Но вель перепелёнок-то появился. А остальные яйца?
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13 мин.
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