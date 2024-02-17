Почему в Молдове оплакивают призывавшего к независимости Приднестровья Алексея Навального

Многие в Молдове недоумевают по поводу того, что в нашей стране оплакивают и проводят памятные мероприятия в честь скончавшегося накануне российского оппозиционера Алексея Навального, призывавшего к независимости Приднестровья.
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