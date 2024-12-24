США готовят войну у собственных границ

До инаугурации Дональда Трампа остается чуть менее месяца, но избранный президент Соединенных Штатов уже развил невероятно бурную деятельность, порой на грани геополитического скандала и открытой провокации.
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