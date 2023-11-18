Атомную электростанцию могут построить в Приморье, идут переговоры

Предполагается, что стратегический объект будет состоять из двух блоков мощностью по 600 МВтО возможном появлении АЭС на территории Приморья рассказал замминистра энергетики страны Евгений Грабчак и председатель правления АО «Системный оператор Единой энергосистемы» Федор Опадчий.
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