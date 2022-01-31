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Скончался народный артист России, режиссер и сценарист Виктор Мережко

На 85-м году жизни скончался народный артист России, сценарист, актер и режиссер Виктор Мережко. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

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