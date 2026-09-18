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Денежная база в России за неделю выросла на 166,1 млрд рублей

Денежная база в России за неделю выросла на 166,1 млрд рублей

За неделю денежная база в России увеличилась на 166,1 млрд рублей, достигнув 22,727 трлн рублей.По состоянию на 11 сентября 2026 года объем денежной базы (выпущенные в обращение ЦБ наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацвалюте) составил 22,727 трлн рублей.

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