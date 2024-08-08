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Царьград

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"Русские без нас не выживут! Зачем менять?" - Мигрантов возмутила идея Госдумы повысить налоги для иностранцев

"Русские без нас не выживут! Зачем менять?" - Мигрантов возмутила идея Госдумы повысить налоги для иностранцев

Фракция ЛДПР подготовила к рассмотрению в Госдуме законопроект о повышении НДФЛ для работающих в стране мигрантов.

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