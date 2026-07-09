MIT предложил выявлять ядерное оружие в космосе по радиационным поясам

Ядерный физик Арег Данагулян из MIT опубликовал в журнале Nature принципиально новую концепцию верификации Договора о космосе: оружейные спутники, пролетающие через радиационные пояса Земли, сами себя обнаруживают — достаточно оснастить инспекционный аппарат специальным детектором нейтронов.
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