Трамп: посетители Белого дома принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

Посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, рассказал во время экскурсии для телеканала Fox News по рабочему кабинету американский президент Дональд Трамп.
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