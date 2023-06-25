FiNE NEWS

1 687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Садайло
    Так единство нации на чьей стороне то было?Подсчитано количе...
  • Светлана Масютенко
    И зачем этих подонков брать в плен? Расстрелять по законам военного времени.! Они бы наших ни военных, ни гражданских...Зеленский капут. ...
  • ИгорьОвчаренко
    Могли бы все разногласия  урегулировать  много раз если бы было желание Как детский сад. Верховный мог бы всё успокои...Путь предателя. Э...

Рецензия: Баста – «Акустика». Рэп-блюз

Рецензия: Баста – «Акустика». Рэп-блюз

2023, «VK Музыка» Оценка: 7 из 10. По словам Басты, треки для акустического проекта «VK Музыки» он выбирал по следующему принципу: чтобы с ними было «интереснее всего экспериментировать и чтобы они зазвучали действительно по-новому для слушателей».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх