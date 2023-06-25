Рецензия: Баста – «Акустика». Рэп-блюз

2023, «VK Музыка» Оценка: 7 из 10. По словам Басты, треки для акустического проекта «VK Музыки» он выбирал по следующему принципу: чтобы с ними было «интереснее всего экспериментировать и чтобы они зазвучали действительно по-новому для слушателей».