11 интересных фактов о фильме "Беги, Лола, беги"

Бодрый и драйвовый немецкий фильм "Беги, Лола, беги", вышедший в 1998 году, пришелся по вкусу многим жителям нашей необъятной планеты, в частности за его весьма необычный сюжет с тремя разнообразными концовками, а также за бодрый техно-саундтрек и почти непрекращающуюся движуху.
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