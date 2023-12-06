11 интересных фактов о фильме "Беги, Лола, беги"

Бодрый и драйвовый немецкий фильм "Беги, Лола, беги", вышедший в 1998 году, пришелся по вкусу многим жителям нашей необъятной планеты, в частности за его весьма необычный сюжет с тремя разнообразными концовками, а также за бодрый техно-саундтрек и почти непрекращающуюся движуху.