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Царьград

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Кибератака парализовала онлайн-продажи билетов "Укрзализныци" на два дня

Кибератака парализовала онлайн-продажи билетов "Укрзализныци" на два дня

Кибератака нарушила работу онлайн-сервисов "Украинских железных дорог", оставив систему бронирования и продажи билетов недоступной на два дня.

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