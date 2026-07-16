«Мы попали в ловушку, и выхода нет» Создатель микрокредитов получил Нобелевскую премию. Как его идея разрушила судьбы миллионов?

Идея микрокредитов, которые должны были спасти мир от бедности, провалилась, написала The Wall Street Journal (WSJ) спустя 20 лет после того, как создатель системы микрофинансирования Мухаммад Юнус получил за это «капиталистическое лекарство от масштабной бедности» Нобелевскую премию.
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