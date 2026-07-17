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Мировое обозрение

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Вьетнам: Тонкинский цирк

Вьетнам: Тонкинский цирк

Войны часто начинаются не с громких взрывов, а с… ошибки радара и политической трусости. Тонкинский инцидент 1964 года — хрестоматийный пример того, как фальшивка становится спусковым крючком для катастрофы.

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