Вьетнам: Тонкинский цирк

Войны часто начинаются не с громких взрывов, а с… ошибки радара и политической трусости. Тонкинский инцидент 1964 года — хрестоматийный пример того, как фальшивка становится спусковым крючком для катастрофы.
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