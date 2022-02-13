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У Джеко 5 голов в играх с «Наполи» в Серии А. Больше неаполитанцам с сезона-2015/16 забил лишь Иммобиле (6)

Форвард «Интера» Эдин Джеко сравнял счет в матче чемпионата Италии с «Наполи» (1:1). 35-летний босниец забил 5-й гол неаполитанцам в Серии А с момента своего дебюта в лиге в сезоне-2015/16.

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