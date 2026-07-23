Открытие российских нейропсихологов поможет повысить привлекательность здоровой пищи

Ученые из России впервые проследили за тем, как мозг человека делает выбор между здоровой и сладкой пищей, и обнаружили, что наличие сильной тяги к сладкому фактически всегда побуждало людей платить больше за нездоровую еду, тогда как интерес к здоровому питанию не стимулировал их к покупке полезной пищи.