Открытие российских нейропсихологов поможет повысить привлекательность здоровой пищи

Ученые из России впервые проследили за тем, как мозг человека делает выбор между здоровой и сладкой пищей, и обнаружили, что наличие сильной тяги к сладкому фактически всегда побуждало людей платить больше за нездоровую еду, тогда как интерес к здоровому питанию не стимулировал их к покупке полезной пищи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии