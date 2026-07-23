Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 073 подписчика

Открытие российских нейропсихологов поможет повысить привлекательность здоровой пищи

Открытие российских нейропсихологов поможет повысить привлекательность здоровой пищи

Ученые из России впервые проследили за тем, как мозг человека делает выбор между здоровой и сладкой пищей, и обнаружили, что наличие сильной тяги к сладкому фактически всегда побуждало людей платить больше за нездоровую еду, тогда как интерес к здоровому питанию не стимулировал их к покупке полезной пищи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии