Музаев: Рособрнадзор имеет все методики к устной части экзамена для мигрантов

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что у ведомства готовы все методики и подходы для внедрения устной части в экзамен на знание русского языка для мигрантов.
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