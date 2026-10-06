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Рождественские корзины Меган Маркл напоминают дворцовые — только стоят дороже

Рождественские корзины Меган Маркл напоминают дворцовые — только стоят дороже

Меган Маркл показала пятилетнюю дочь Лилибет в новом ракурсе — в промо-ролике рождественской коллекции своего бренда As Ever.

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