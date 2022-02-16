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Более 1 млрд рублей выделено на предоставление жилья детям-сиротам Южного Урала

Более 1 млрд рублей выделено на предоставление жилья детям-сиротам Южного Урала

Это средства выделены в 2022 году из регионального бюджета. Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, беспрецедентная сумма на реализацию программы по предоставлению жилья для детей-сирот позволит существенно сократить очередь.

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