Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    источник ещё тот авторитет)))Россия после всем...
  • Ливень
    ой а что такое? что за истерики? )))Скандал с каналом...
  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше

Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях

Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях

﻿﻿Из этой статьи вы узнаете: как ученые пишут научные статьи и как их рецензируют журналы; Почему университеты тратят миллионы на подписку на статьи, финансируемые ими самими; Кто-нибудь следит за тем, чтобы учёные не писали всякую ерунду? кто им за это платит; Действительно ли мир научных журналов является «научным лобби», где «все украдено»? Каким был мой первый раз? В 2008 году я опубликовал свою первую научную статью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх