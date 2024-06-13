Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях

﻿﻿Из этой статьи вы узнаете: как ученые пишут научные статьи и как их рецензируют журналы; Почему университеты тратят миллионы на подписку на статьи, финансируемые ими самими; Кто-нибудь следит за тем, чтобы учёные не писали всякую ерунду? кто им за это платит; Действительно ли мир научных журналов является «научным лобби», где «все украдено»? Каким был мой первый раз? В 2008 году я опубликовал свою первую научную статью.