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Песков: Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью

Песков: Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, как часто политический деятель получает информацию о том, как складывается положение дел на линии боевого соприкосновения в рамках СВО.

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