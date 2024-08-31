Песков: Путин получает доклады по линии военных и днем, и ночью

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков проинформировал о том, как часто политический деятель получает информацию о том, как складывается положение дел на линии боевого соприкосновения в рамках СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии