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ЕС за 9 месяцев 2026 года закупил рекордный объём российского СПГ — на €7

ЕС за 9 месяцев 2026 года закупил рекордный объём российского СПГ — на €7,88 млрд Это 12,14 млн тонн — на 9,5% больше, чем годом ранее, пишет Euronews.

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