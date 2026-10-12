ЕС за 9 месяцев 2026 года закупил рекордный объём российского СПГ — на €7,88 млрд Это 12,14 млн тонн — на 9,5% больше, чем годом ранее, пишет Euronews.
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