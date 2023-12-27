При оренбургском бизнес-омбудсмене Викторе Коршунове создается новый экспертный совет

Инициативная группа предпринимателей обратилась к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области с предложением о создании экспертного совета по медиации в рамках вступившего в силу закона о маркировке рекламы в интернете.
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