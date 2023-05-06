Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    НУЖЕН СМЕРШ !!!Соловьев привел «...
  • Татьяна Собколова
    Задолбали уже этой пугачевой.Алена Кравец раск...
  • Геннадий Загуменов
    непонятно , кто с кем воюет ? раньше понятно . белые и красные , потом русские и фашисты . а сейчас кто с кем ? на СВ...Эта ситуация отзы...

Осквернившая могилу Горшенева блогер извинилась перед семьей музыканта

Осквернившая могилу Горшенева блогер извинилась перед семьей музыканта

Блогер Алевтина Фальковски попросила прощения у семьи покойного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева за осквернение могилы музыканта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх