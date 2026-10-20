🏠 В Алуште сегодня начнётся отопительный сезон на объектах социальной сферы Тепло начнут подавать в школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры, у которых есть автономное отопление.
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