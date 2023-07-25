ГД приняла закон о лишении свободы за работу в незарегистрированных НПО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о тюремном заключении за повторное участие в работе или за организацию деятельности в Российской Федерации незарегистрированных иностранных неправительственных организаций, сообщает ТАСС.
Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о тюремном заключении за повторное участие в работе или за организацию деятельности в Российской Федерации незарегистрированных иностранных неправительственных организаций, сообщает ТАСС.
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