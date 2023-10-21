По всей видимости, в Insomniac хотят продолжить разрабатывать игры по Spider-Man Едва ...

По всей видимости, в Insomniac хотят продолжить разрабатывать игры по Spider-ManЕдва успела выйти вторая часть игры, как уже начались разговоры о Marvel’s Spider-Man 3, пусть пока и в совершенно гипотетическом ключе, но уже вызвавшие восторженные отклики со стороны Insomniac, креативный директор которой сообщил, что “это… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.