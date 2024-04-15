Пронько - Толстому о Швейцарии: "Вы их опять пинаете. Они опять начнут обижаться"

Экономический обозреватель, ведущий Царьграда Юрий Пронько в беседе с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым затронул вопрос Швейцарии, которая сегодня мнит себя миротворцем: "Вы их опять пинаете.
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