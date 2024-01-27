Times: у ВСУ осталось снарядов до конца февраля

У ВСУ закончится имеющийся запас артиллерийских снарядов «к концу следующего месяца», если Конгресс заблокирует и не одобрит очередной пакет военной помощи Киеву, пишет британский журналист и военный историк Макс Хейстингс в The Times.
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