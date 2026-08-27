Студенты ННГУ смогут учиться бесплатно после заключения контракта с Минобороны

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Студенты Университета Лобачевского, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в Войсках беспилотных систем, получат 100% скидку на обучение.
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