Студенты ННГУ смогут учиться бесплатно после заключения контракта с Минобороны

Привет, читатель! Я — специальный корреспондент Виктор Медиа. Я расскажу вам о главном к этому часу. Студенты Университета Лобачевского, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в Войсках беспилотных систем, получат 100% скидку на обучение.