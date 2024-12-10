Русские войска заняли позиции ВСУ в Волчанске

Русские силы захватили позиции ВСУ в южной части Волчанска, Харьковская область. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об активных действиях российских штурмовиков в районах Старицы и Тихого, что может указывать на будущие операции.
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