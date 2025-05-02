🏔 В Крыму спасли двух туристок, которые травмировали ноги Как сообщили в МЧС Крыма, в ялтинском микрорайоне Васильевка возле озера женщина повредила голеностоп.
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🏔 В Крыму спасли двух туристок, которые травмировали ноги Как сообщили в МЧС Крыма, в ялтинском микрорайоне Васильевка возле озера женщина повредила голеностоп.