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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇷🇺🇳🇪Армия России помогла подавить мятеж военных в Нигере, поддерживаемый спецслужбами НАТО — подробности ▪️Россия помогла отразить атаки антиправительственных сил, пытавшихся поднять мятеж 29 августа, сообщил сегодня МИД РФ.

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