Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вообще, много чего забавного на тендерах проходит. Железная Дорога регулярно покупает премиумные тачки GAC GS II GX Premium https://dnr.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Вообще, много чего забавного на тендерах проходит. Железная Дорога регулярно покупает премиумные тачки GAC GS II GX Premium https://dnr.
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