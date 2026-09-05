OnePlus выпустила лимитированный магнитный кулер 40W Super Ice Point для смартфонов

Мощность системы охлаждения была увеличена до 40 Вт по сравнению с 27 Вт в предыдущей модели. В конструкции кулера используются осевой вентилятор, рёберный радиатор, термоэлектрический элемент TEC и силиконовая прокладка с медным армированием для оптимального теплоотвода.
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