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Регионы России

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OnePlus выпустила лимитированный магнитный кулер 40W Super Ice Point для смартфонов

OnePlus выпустила лимитированный магнитный кулер 40W Super Ice Point для смартфонов

Мощность системы охлаждения была увеличена до 40 Вт по сравнению с 27 Вт в предыдущей модели. В конструкции кулера используются осевой вентилятор, рёберный радиатор, термоэлектрический элемент TEC и силиконовая прокладка с медным армированием для оптимального теплоотвода.

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