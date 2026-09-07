Росгвардия задержала мужчину с гранатой в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском Росгвардия задержала 43-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату. Обнаруженный боеприпас отправлен на экспертизу, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.
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