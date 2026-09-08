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Массовое отравление россиян в отеле Аланьи заинтересовало Роспотребнадзор

Массовое отравление россиян в отеле Аланьи заинтересовало Роспотребнадзор

Роспотребнадзор направил запросы в Министерство zdravookhraneniya Турции и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) в связи с сообщениями о массовом отравлении российских туристов в одном из отелей .

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