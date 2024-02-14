В России предложили создать комиссию по противодействию фальсификации истории

Депутаты Госдумы - первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов - предложили создать президентскую комиссию по противодействию фальсификации истории.
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