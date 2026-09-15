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МОСИНФОРМ

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Обширную коллекцию пеларгоний покажут на цветочной выставке в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева

Обширную коллекцию пеларгоний покажут на цветочной выставке в Биологическом музее имени К.А. Тимирязева

Коллекцию пеларгоний представят 16 сентября в завершение ежегодного выставочного цикла «Цветы наших садов».

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