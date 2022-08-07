Спасатели извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы тела троих рабочих

Тела троих рабочих извлекли из канализационного коллектора на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.