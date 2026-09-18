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Россиянин из «Тампы»: «Кучеров — хороший парень, он очень дружелюбный»

Россиянин из «Тампы»: «Кучеров — хороший парень, он очень дружелюбный»

Российский нападающий «Тампы» Олег Кулебякин рассказал о своих отношениях с форвардом-ветераном Никитой Кучеровым.

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