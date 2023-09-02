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ЦСКА интересен защитник «Каза Пия» Лелу. Португальцы готовы продать его за 3,5 млн евро

ЦСКА интересен защитник «Каза Пия» Лелу. Португальцы готовы продать его за 3,5 млн евро

Ранее стало известно, что компания Red Bull наложила вето на переход левого защитника Жуниньо Капишабы в московский клуб из «Ред Булл Брагантино».

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