Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание

В аэропорту Челябинска рассказали о том, что изменится в наступающем зимнем сезоне. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского аэропорта, последнее воскресенье октября в авиации – начало осенне-зимнего периода (ОЗП).