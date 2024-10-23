Челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание

В аэропорту Челябинска рассказали о том, что изменится в наступающем зимнем сезоне. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского аэропорта, последнее воскресенье октября в авиации – начало осенне-зимнего периода (ОЗП).
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