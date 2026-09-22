Семьи с детьми получат до 30 тысяч рублей: успейте до 1 октября

Семьи Новосибирской области с двумя и более детьми могут получить ежегодную выплату, если в 2025 году родитель имел официальный заработок и платил НДФЛ, а среднедушевой доход не превышает 26 067 рублей.
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