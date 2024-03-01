Крымские клещи уже вышли на охоту

В Крыму уже в разгаре клещевой сезон. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Заповедный Крым», уже в конце января сотрудники учреждения, работающие в полях, рассказывали о многочисленных «встречах» с этими небезопасными паукообразными.
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