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РИА Новый день

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Крымские клещи уже вышли на охоту

Крымские клещи уже вышли на охоту

В Крыму уже в разгаре клещевой сезон. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГУП «Заповедный Крым», уже в конце января сотрудники учреждения, работающие в полях, рассказывали о многочисленных «встречах» с этими небезопасными паукообразными.

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