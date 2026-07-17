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Лапорт о судействе на ЧМ: «В последних матчах мы видели удивительные вещи, на которые закрывают глаза. Особенно это касается Аргентины»

Эмерик Лапорт надеется, что судья не позволит сборной Аргентины играть в финале ЧМ-2026 грубо. – Вас беспокоит агрессивность Аргентины ? Говорят об их интенсивности, агрессии, о том, как они бьются до конца.

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