Лавров бросил вызов Западу: Давно решенный вопрос

Недавние слова спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа об одном из самых актуальных вопросов в контексте достижения мира вывели Киев из себя, доведя ряд высокопоставленных чиновников до настоящей истерики.
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