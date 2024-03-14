Вплоть до «молчаливого инфаркта»: Елена Малышева предупредила об опасном «сигнале»

Если анализ крови показал повышенный уровень этого белка, срочно идите к врачу. Повышенный уровень белка под названием тропонин может быть предвестником грозного заболевания — об этом в эфире очередного выпуска передачи «Жить здорово» рассказала её ведущая Елена Малышева.