«Демон революции» в изгнании : как прошли последние годы Троцкого

Лев Троцкий так и не нашел спокойного пристанища после высылки из СССР. «На рассвете 22 января Троцкий, его супруга и сын Лев были усажены в конвоируемый автобус, который отправился по накатанной снежной дороге по направлению к Курдайскому перевалу.